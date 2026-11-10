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|Rentable Strategy (ex MicroStrategy)-Anlage?
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10.11.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr bedeutet
So viel hätten Anleger mit einem frühen Strategy (ex MicroStrategy)-Investment verlieren können.
Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier statt. Zum Handelsende stand das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an diesem Tag bei 238.88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.419 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 52.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125.59 USD belief. Das entspricht einem Minus von 47.43 Prozent.
Zuletzt verbuchte Strategy (ex MicroStrategy) einen Börsenwert von 54.16 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Lonza drückt aufs Tempo: Mit der Übernahme des US-Geschäfts von Merck treibt der Pharmazulieferer seinen strategischen Umbau voran. Auch an der Börse ist der Funke übergesprungen: Die 700-Franken-Marke rückt in greifbare Nähe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Strategy (ex MicroStrategy)
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https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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