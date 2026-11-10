NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier statt. Zum Handelsende stand das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier an diesem Tag bei 238.88 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.419 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 09.11.2026 52.57 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 125.59 USD belief. Das entspricht einem Minus von 47.43 Prozent.

Zuletzt verbuchte Strategy (ex MicroStrategy) einen Börsenwert von 54.16 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch