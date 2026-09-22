NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit dem Strategy (ex MicroStrategy)-Papier statt. Zur Schlussglocke waren Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile an diesem Tag 32.28 USD wert. Hätte ein Anleger 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert, befänden sich nun 309.780 Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie auf 168.50 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 52’197.89 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments +421.98 Prozent.

Strategy (ex MicroStrategy) wurde am Markt mit 59.11 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch