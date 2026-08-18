NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor 1 Jahr wurden Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 363.60 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Strategy (ex MicroStrategy)-Papier investiert hätte, hätte er nun 0.275 Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 26.86 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 17.08.2026 auf 97.68 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 73.14 Prozent vermindert.

Zuletzt ergab sich für Strategy (ex MicroStrategy) eine Börsenbewertung in Höhe von 35.78 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch