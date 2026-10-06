NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Strategy (ex MicroStrategy)-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 17.28 USD. Bei einem Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 57.880 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (164.43 USD), wäre das Investment nun 9’517.28 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 851.73 Prozent gesteigert.

Am Markt war Strategy (ex MicroStrategy) jüngst 63.27 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch