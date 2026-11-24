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24.11.2026 16:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy) eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen via Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 70.09 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 142.674 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 12’041.66 USD, da sich der Wert eines Strategy (ex MicroStrategy)-Papiers am 23.11.2026 auf 84.40 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 20.42 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich zuletzt auf 33.07 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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