NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Strategy (ex MicroStrategy)-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Heute vor 10 Jahren wurde die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie via Börse NAS gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 18.90 USD. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 529.213 Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 02.11.2026 auf 130.76 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69’199.83 USD wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +592.00 Prozent.

Insgesamt war Strategy (ex MicroStrategy) zuletzt 55.06 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch