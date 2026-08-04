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04.08.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Strategy (ex MicroStrategy) von vor 5 Jahren eingefahren
Investoren, die vor Jahren in Strategy (ex MicroStrategy)-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades Strategy (ex MicroStrategy)-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Strategy (ex MicroStrategy)-Anteile bei 67.09 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 14.905 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 94.86 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’413.86 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 41.39 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Strategy (ex MicroStrategy) belief sich zuletzt auf 32.73 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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