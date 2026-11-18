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|Steven Madden-Investmentbeispiel
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18.11.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Steven Madden von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Steven Madden-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand via Börse NAS Handel mit dem Steven Madden-Papier statt. Zum Handelsende stand die Steven Madden-Aktie an diesem Tag bei 50.67 USD. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.974 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Steven Madden-Aktie auf 40.22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 79.38 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 20.62 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Steven Madden bezifferte sich zuletzt auf 3.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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