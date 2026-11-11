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|Steven Madden-Anlage unter der Lupe
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11.11.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steven Madden-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Steven Madden eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.
Die Steven Madden-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Steven Madden-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33.30 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Steven Madden-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 300.300 Steven Madden-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (42.53 USD), wäre das Investment nun 12’771.77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27.72 Prozent vermehrt.
Jüngst verzeichnete Steven Madden eine Marktkapitalisierung von 3.12 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Steven Madden Ltd.
Analysen zu Steven Madden Ltd.
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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