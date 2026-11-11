NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Steven Madden-Investment von vor 3 Jahren verdient

Die Steven Madden-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Steven Madden-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 33.30 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Steven Madden-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 300.300 Steven Madden-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.11.2026 gerechnet (42.53 USD), wäre das Investment nun 12’771.77 USD wert. Damit hätte sich die Investition um 27.72 Prozent vermehrt.

Jüngst verzeichnete Steven Madden eine Marktkapitalisierung von 3.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch