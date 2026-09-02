Steven Madden Aktie 160093 / US5562691080
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02.09.2026 16:02:31
NASDAQ Composite Index-Titel Steven Madden-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steven Madden-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Steven Madden-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurden Steven Madden-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendeten die Steven Madden-Anteile bei 23.23 USD. Wer vor 10 Jahren 1’000 USD in die Steven Madden-Aktie investiert hat, hat nun 43.054 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 01.09.2026 gerechnet (41.44 USD), wäre das Investment nun 1’784.16 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 78.42 Prozent angewachsen.
Alle Steven Madden-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.17 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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