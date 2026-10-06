NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Steel Dynamics-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die Steel Dynamics-Aktie wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Steel Dynamics-Aktie an diesem Tag 57.54 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 173.792 Steel Dynamics-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 05.10.2026 gerechnet (241.04 USD), wäre die Investition nun 41’890.86 USD wert. Damit wäre die Investition 318.91 Prozent mehr wert.

Steel Dynamics erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 34.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch