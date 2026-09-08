NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Steel Dynamics von vor 5 Jahren abgeworfen

Vor 5 Jahren wurden Steel Dynamics-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 65.86 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 15.184 Steel Dynamics-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Steel Dynamics-Papiers auf 242.06 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3’675.37 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 267.54 Prozent erhöht.

Alle Steel Dynamics-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 34.69 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch