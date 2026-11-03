NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Am 03.11.2021 wurde das Steel Dynamics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63.60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.572 Steel Dynamics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 396.08 USD, da sich der Wert einer Steel Dynamics-Aktie am 02.11.2026 auf 251.91 USD belief. Damit wäre die Investition 296.08 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Steel Dynamics belief sich jüngst auf 35.65 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch