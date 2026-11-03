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03.11.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Steel Dynamics-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Steel Dynamics eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Am 03.11.2021 wurde das Steel Dynamics-Papier via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 63.60 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 1.572 Steel Dynamics-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 396.08 USD, da sich der Wert einer Steel Dynamics-Aktie am 02.11.2026 auf 251.91 USD belief. Damit wäre die Investition 296.08 Prozent mehr wert.
Der Börsenwert von Steel Dynamics belief sich jüngst auf 35.65 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Steel Dynamics Inc.
Analysen zu Steel Dynamics Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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