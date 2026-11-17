Heute vor 1 Jahr fand via Börse NAS Handel mit der Steel Dynamics-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Steel Dynamics-Anteile bei 155.07 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 64.487 Steel Dynamics-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 16.11.2026 14’551.49 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 225.65 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 45.51 Prozent zugenommen.

Der Börsenwert von Steel Dynamics belief sich jüngst auf 32.60 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch