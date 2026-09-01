Steel Dynamics Aktie 551723 / US8581191009
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01.09.2026 16:02:23
NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 3 Jahren eingebracht
Anleger, die vor Jahren in Steel Dynamics-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand das Steel Dynamics-Papier an diesem Tag bei 107.30 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Steel Dynamics-Aktie investierten, hätten nun 0.932 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 31.08.2026 auf 232.62 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 216.79 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 116.79 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Steel Dynamics einen Börsenwert von 33.64 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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