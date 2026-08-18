Steel Dynamics Aktie 551723 / US8581191009
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18.08.2026 16:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 10 Jahren eingefahren
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Steel Dynamics-Aktie gebracht.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse NAS Handel mit der Steel Dynamics-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 25.70 USD. Bei einem Steel Dynamics-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 38.911 Steel Dynamics-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Steel Dynamics-Papiere wären am 17.08.2026 10’045.14 USD wert, da der Schlussstand 258.16 USD betrug. Damit wäre die Investition 904.51 Prozent mehr wert.
Insgesamt war Steel Dynamics zuletzt 36.69 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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