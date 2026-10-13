NASDAQ Composite Index-Titel Steel Dynamics-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Steel Dynamics von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das Steel Dynamics-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war die Steel Dynamics-Aktie an diesem Tag 23.72 USD wert. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die Steel Dynamics-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.216 Steel Dynamics-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’008.18 USD, da sich der Wert eines Steel Dynamics-Papiers am 12.10.2026 auf 239.14 USD belief. Damit wäre die Investition 908.18 Prozent mehr wert.

Zuletzt ergab sich für Steel Dynamics eine Börsenbewertung in Höhe von 34.20 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch