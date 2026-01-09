NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Starbucks von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NAS Handel mit dem Starbucks-Papier statt. Zur Schlussglocke war die Starbucks-Aktie an diesem Tag 92.60 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in das Starbucks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 10.799 Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Starbucks-Papiere wären am 08.01.2026 952.27 USD wert, da der Schlussstand 88.18 USD betrug. Das entspricht einer Einbusse um 4.77 Prozent.

Zuletzt verbuchte Starbucks einen Börsenwert von 98.47 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch