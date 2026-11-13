NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Starbucks-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde das Starbucks-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 86.44 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Starbucks-Papier investiert hätte, befänden sich nun 1.157 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 124.09 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Anteils am 12.11.2026 auf 107.26 USD belief. Das entspricht einem Plus von 24.09 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Starbucks eine Börsenbewertung in Höhe von 125.24 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch