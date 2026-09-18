Starbucks Aktie 973403 / US8552441094
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|Lukrative Starbucks-Investition?
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Starbucks-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Starbucks-Investition von vor einem Jahr eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Starbucks-Aktien verdienen können.
Die Starbucks-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 83.42 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 11.988 Starbucks-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’158.83 USD, da sich der Wert eines Starbucks-Papiers am 17.09.2026 auf 96.67 USD belief. Das entspricht einem Plus von 15.88 Prozent.
Der Börsenwert von Starbucks belief sich jüngst auf 110.75 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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