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|SS&C Technologies-Investition
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20.11.2026 16:02:17
NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SS&C Technologies-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren SS&C Technologies-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades SS&C Technologies-Anteilen an der Börse NAS ausgeführt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 55.12 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die SS&C Technologies-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 181.422 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.11.2026 auf 74.64 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’541.36 USD wert. Mit einer Performance von +35.41 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für SS&C Technologies eine Börsenbewertung in Höhe von 17.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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