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|Profitabler SS&C Technologies-Einstieg?
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23.10.2026 16:02:22
NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SS&C Technologies-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in SS&C Technologies-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurde die SS&C Technologies-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 49.75 USD. Bei einem SS&C Technologies-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 20.101 SS&C Technologies-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 22.10.2026 auf 89.54 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’799.80 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 79.98 Prozent erhöht.
SS&C Technologies erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 20.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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