NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades SS&C Technologies-Anteilen via Börse NAS wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 70.27 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die SS&C Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 14.231 Anteile im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 01.10.2026 auf 78.44 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’116.27 USD wert. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’116.27 USD entspricht einer Performance von +11.63 Prozent.

Alle SS&C Technologies-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 18.12 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch