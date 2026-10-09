NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor 10 Jahren eingebracht

Am 09.10.2016 wurden SS&C Technologies-Anteile an der Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das SS&C Technologies-Papier letztlich bei 32.75 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die SS&C Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 305.344 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 08.10.2026 24’625.95 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 80.65 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 146.26 Prozent angezogen.

Der SS&C Technologies-Wert an der Börse wurde auf 18.42 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch