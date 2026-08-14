NASDAQ Composite Index-Titel SS&C Technologies-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SS&C Technologies von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurde das SS&C Technologies-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SS&C Technologies-Aktie bei 31.98 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die SS&C Technologies-Aktie investiert, befänden sich nun 3.127 SS&C Technologies-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 256.54 USD, da sich der Wert eines SS&C Technologies-Anteils am 13.08.2026 auf 82.04 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 156.54 Prozent gesteigert.

Die Marktkapitalisierung von SS&C Technologies bezifferte sich zuletzt auf 18.86 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch