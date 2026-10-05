NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Verlust hätte ein Southside Bancshares-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Die Southside Bancshares-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 38.81 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 2.577 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 02.10.2026 79.18 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 30.73 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 20.82 Prozent gleich.

Southside Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 916.90 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch