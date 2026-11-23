Heute vor 3 Jahren wurde die Southside Bancshares-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendeten die Southside Bancshares-Anteile bei 27.98 USD. Bei einem Southside Bancshares-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 35.740 Southside Bancshares-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 20.11.2026 1’167.26 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 32.66 USD belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 16.73 Prozent gesteigert.

Southside Bancshares wurde jüngst mit einem Börsenwert von 965.94 Mio. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch