Southside Bancshares Aktie 470821 / US84470P1093
15.12.2025 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Southside Bancshares-Investment von vor einem Jahr verloren
Vor Jahren in Southside Bancshares eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.
Am 15.12.2024 wurde die Southside Bancshares-Aktie an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 35.16 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 28.441 Southside Bancshares-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 909.84 USD, da sich der Wert einer Southside Bancshares-Aktie am 12.12.2025 auf 31.99 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 9.02 Prozent.
Jüngst verzeichnete Southside Bancshares eine Marktkapitalisierung von 964.36 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch