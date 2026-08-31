Southside Bancshares Aktie 470821 / US84470P1093
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31.08.2026 16:02:21
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 3 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Southside Bancshares-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 30.10 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 33.223 Southside Bancshares-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 28.08.2026 1’059.14 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 31.88 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 5.91 Prozent vermehrt.
Zuletzt verbuchte Southside Bancshares einen Börsenwert von 951.18 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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