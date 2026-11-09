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|Profitable Southside Bancshares-Investition?
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09.11.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde die Southside Bancshares-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 33.46 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 298.834 Southside Bancshares-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 06.11.2026 auf 34.08 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10’184.26 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 1.84 Prozent angezogen.
Alle Southside Bancshares-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.02 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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