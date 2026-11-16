NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Southside Bancshares von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde die Southside Bancshares-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das Southside Bancshares-Papier letztlich bei 28.84 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3.467 Southside Bancshares-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 120.46 USD, da sich der Wert eines Southside Bancshares-Papiers am 13.11.2026 auf 34.74 USD belief. Damit wäre die Investition um 20.46 Prozent gestiegen.

Insgesamt war Southside Bancshares zuletzt 1.03 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch