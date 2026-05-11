Southside Bancshares Aktie 470821 / US84470P1093
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11.05.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren Southside Bancshares-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Southside Bancshares-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Southside Bancshares-Aktie betrug an diesem Tag 26.69 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 100 USD in die Southside Bancshares-Aktie investierten, hätten nun 3.747 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Southside Bancshares-Anteile wären am 08.05.2026 125.03 USD wert, da der Schlussstand 33.37 USD betrug. Das entspricht einer Zunahme von 25.03 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Southside Bancshares eine Börsenbewertung in Höhe von 994.33 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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