Southside Bancshares Aktie 470821 / US84470P1093
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14.09.2026 16:02:19
NASDAQ Composite Index-Titel Southside Bancshares-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Southside Bancshares von vor 10 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in Southside Bancshares-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Die Southside Bancshares-Aktie wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Southside Bancshares-Anteile betrug an diesem Tag 30.76 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3.251 Southside Bancshares-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Southside Bancshares-Papiers auf 32.07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 104.26 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 4.26 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Southside Bancshares betrug jüngst 953.46 Mio. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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