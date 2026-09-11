NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Snap-On von vor 3 Jahren abgeworfen

Am 11.09.2023 wurde die Snap-On-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 261.25 USD. Bei einem Snap-On-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0.383 Snap-On-Aktien. Die gehaltenen Snap-On-Papiere wären am 10.09.2026 143.48 USD wert, da der Schlussstand 374.83 USD betrug. Mit einer Performance von +43.48 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Snap-On-Wert an der Börse wurde auf 19.53 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch