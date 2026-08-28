NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Snap-On-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Das Snap-On-Papier wurde heute vor 10 Jahren an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Snap-On-Aktie bei 154.10 USD. Investoren, die vor 10 Jahren 1’000 USD in die Snap-On-Aktie investierten, hätten nun 6.489 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Snap-On-Papiere wären am 27.08.2026 2’568.72 USD wert, da der Schlussstand 395.84 USD betrug. Aus 1’000 USD wurden somit 2’568.72 USD, was einer positiven Performance von 156.87 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von Snap-On belief sich zuletzt auf 20.56 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch