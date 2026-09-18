Snap-On Aktie 971068 / US8330341012
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18.09.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Snap-On-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Snap-On von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Snap-On-Aktien gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Snap-On-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Snap-On-Aktie 213.60 USD wert. Wer vor 5 Jahren 1’000 USD in die Snap-On-Aktie investiert hat, hat nun 4.682 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Snap-On-Papiers auf 371.62 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’739.79 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 73.98 Prozent angewachsen.
Der Börsenwert von Snap-On belief sich zuletzt auf 19.25 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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