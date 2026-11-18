SMC-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 53’030.00 JPY. Hätte ein Anleger 100 JPY zu diesem Zeitpunkt in die SMC-Aktie investiert, befänden sich nun 0.002 SMC-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 17.11.2026 110.96 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 58’840.00 JPY belief. Aus 100 JPY wurden somit 110.96 JPY, was einer positiven Performance von 10.96 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von SMC belief sich jüngst auf 3.75 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch