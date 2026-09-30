SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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30.09.2026 10:02:14
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SMC-Aktien verdienen können.
Vor 3 Jahren wurde das SMC-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse TOKIO gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 66’980.00 JPY. Bei einer 10’000-JPY-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 0.149 SMC-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 10’535.98 JPY, da sich der Wert eines SMC-Anteils am 29.09.2026 auf 70’570.00 JPY belief. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 5.36 Prozent gesteigert.
Die Marktkapitalisierung von SMC bezifferte sich zuletzt auf 4.39 Bio. JPY.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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