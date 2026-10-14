NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel hätte eine Investition in SMC von vor 10 Jahren abgeworfen

SMC-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse TOKIO gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 29’595.00 JPY. Hätte ein Anleger 1’000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die SMC-Aktie investiert, befänden sich nun 0.034 SMC-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 13.10.2026 2’462.92 JPY wert, da sich der letzte Kurs auf 72’890.00 JPY belief. Aus 1’000 JPY wurden somit 2’462.92 JPY, was einer positiven Performance von 146.29 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von SMC belief sich jüngst auf 4.60 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch