SMC Aktie 764213 / JP3162600005
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23.09.2026 10:02:24
NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMC-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Das wäre der Gewinn bei einem frühen SMC-Investment gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das SMC-Aktie via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 44’500.00 JPY. Hätte ein Anleger 1’000 JPY zu diesem Zeitpunkt in die SMC-Aktie investiert, befänden sich nun 0.022 SMC-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der SMC-Aktie auf 66’330.00 JPY belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’490.56 JPY wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 49.06 Prozent angezogen.
Am Markt war SMC jüngst 4.17 Bio. JPY wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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