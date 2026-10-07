NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SMC-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Die SMC-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse TOKIO gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SMC-Aktie bei 62’610.00 JPY. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 JPY in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.002 SMC-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 121.39 JPY, da sich der Wert eines SMC-Papiers am 06.10.2026 auf 76’000.00 JPY belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 21.39 Prozent gesteigert.

SMC markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4.71 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch