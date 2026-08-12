NASDAQ Composite Index-Titel SMC-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SMC-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren fand via Börse TOKIO Handel mit der SMC-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 73’070.00 JPY. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 JPY zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.014 SMC-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 10.08.2026 auf 78’340.00 JPY (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’072.12 JPY wert. Die Steigerung von 1’000 JPY zu 1’072.12 JPY entspricht einer Performance von +7.21 Prozent.

Alle SMC-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4.92 Bio. JPY.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch