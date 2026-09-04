Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’398 0.0%  SPI 20’228 0.0%  Dow 53’686 1.2%  DAX 26’016 0.1%  Euro 0.9401 0.2%  EStoxx50 6’378 -0.1%  Gold 4’470 -0.1%  Bitcoin 65’593 0.0%  Dollar 0.8089 0.2%  Öl 95.3 -0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Barclays Capital bescheinigt Underweight für Hannover Rück-Aktie
Barclays Capital: Underweight-Note für Swiss Re-Aktie
Neue Analyse: Barclays Capital bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie mit Overweight
Underweight-Analyse: Barclays Capital bewertet Allianz-Aktie
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
Suche...
Plus500 Depot

SKF Group Aktie 613235 / SE0000108227

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SKF Group (B, Fria)-Anlage 04.09.2026 10:02:29

NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SKF Group (B, Fria)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in SKF Group (B, Fria)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

SKF Group
22.90 CHF 0.92%
Kaufen Verkaufen

Am 04.09.2021 wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SKF Group (B, Fria)-Anteile 219.30 SEK wert. Hätte ein Anleger 1’000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.560 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (270.00 SEK), wäre die Investition nun 1’231.19 SEK wert. Das entspricht einer Zunahme von 23.12 Prozent.

SKF Group (B, Fria) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 120.81 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu SKF Group (B, Fria)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten