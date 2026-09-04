SKF Group Aktie 613235 / SE0000108227
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04.09.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SKF Group (B, Fria)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in SKF Group (B, Fria)-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Am 04.09.2021 wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile an der Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SKF Group (B, Fria)-Anteile 219.30 SEK wert. Hätte ein Anleger 1’000 SEK zu diesem Zeitpunkt in die SKF Group (B, Fria)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 4.560 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 03.09.2026 gerechnet (270.00 SEK), wäre die Investition nun 1’231.19 SEK wert. Das entspricht einer Zunahme von 23.12 Prozent.
SKF Group (B, Fria) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 120.81 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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