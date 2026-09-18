SKF Group Aktie 613235 / SE0000108227
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|Profitables SKF Group (B, Fria)-Investment?
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18.09.2026 10:02:29
NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden SKF Group (B, Fria)-Anteile via Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs des SKF Group (B, Fria)-Papiers betrug an diesem Tag 234.40 SEK. Bei einer 100-SEK-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0.427 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 117.49 SEK, da sich der Wert einer SKF Group (B, Fria)-Aktie am 17.09.2026 auf 275.40 SEK belief. Das entspricht einem Anstieg um 17.49 Prozent.
SKF Group (B, Fria) erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 123.03 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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