NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein SKF Group (B, Fria)-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen

SKF Group (B, Fria)-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand das SKF Group (B, Fria)-Papier letztlich bei 224.90 SEK. Wenn ein Anleger damals 100 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier investiert hätte, befänden sich nun 0.445 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 06.08.2026 auf 261.60 SEK (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 116.32 SEK wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 16.32 Prozent zugenommen.

SKF Group (B, Fria) wurde am Markt mit 120.20 Mrd. SEK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch