SKF Group Aktie 613235 / SE0000108227
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16.10.2026 10:02:18
NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in SKF Group (B, Fria)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurde das SKF Group (B, Fria)-Aktie via Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendeten die SKF Group (B, Fria)-Anteile bei 236.20 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.234 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie auf 266.10 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’126.59 SEK wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12.66 Prozent.
Der Marktwert von SKF Group (B, Fria) betrug jüngst 123.00 Mrd. SEK.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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