NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurde das SKF Group (B, Fria)-Aktie via Börse STO gehandelt. Diesen Tag beendeten die SKF Group (B, Fria)-Anteile bei 236.20 SEK. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 SEK in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.234 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Aktie auf 266.10 SEK belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’126.59 SEK wert. Damit beträgt die Performance des Investments +12.66 Prozent.

Der Marktwert von SKF Group (B, Fria) betrug jüngst 123.00 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch