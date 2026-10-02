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SKF Group Aktie 613235 / SE0000108227

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Langfristige Performance 02.10.2026 10:02:34

NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen SKF Group (B, Fria)-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

SKF Group
22.73 CHF 2.93%
Kaufen Verkaufen

Vor 5 Jahren wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse STO gehandelt. Der Schlusskurs der SKF Group (B, Fria)-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 205.00 SEK. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 SEK zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 48.780 SKF Group (B, Fria)-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’034.15 SEK, da sich der Wert eines SKF Group (B, Fria)-Anteils am 01.10.2026 auf 267.20 SEK belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 30.34 Prozent gesteigert.

SKF Group (B, Fria) wurde am Markt mit 123.44 Mrd. SEK bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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