NASDAQ Composite Index-Titel SKF Group (B, Fria)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SKF Group (B, Fria) von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 11.09.2016 wurde die SKF Group (B, Fria)-Aktie via Börse STO wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 140.90 SEK wert. Bei einem Investment von 10’000 SEK in das SKF Group (B, Fria)-Papier vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 70.972 SKF Group (B, Fria)-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (264.00 SEK), wäre das Investment nun 18’736.69 SEK wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 87.37 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für SKF Group (B, Fria) eine Börsenbewertung in Höhe von 122.32 Mrd. SEK.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch