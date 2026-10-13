NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Silicon Laboratories-Papier an diesem Tag 56.88 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 175.809 Silicon Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 221.70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38’976.79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 289.77 Prozent zugenommen.

Zuletzt ergab sich für Silicon Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 7.42 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch