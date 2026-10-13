Silicon Laboratories Aktie 1058474 / US8269191024
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühe Investition
|
13.10.2026 16:02:28
NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Silicon Laboratories-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Silicon Laboratories-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Silicon Laboratories-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Silicon Laboratories-Papier an diesem Tag 56.88 USD wert. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 175.809 Silicon Laboratories-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 12.10.2026 auf 221.70 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38’976.79 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 289.77 Prozent zugenommen.
Zuletzt ergab sich für Silicon Laboratories eine Börsenbewertung in Höhe von 7.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu Silicon Laboratories Inc.
Analysen zu Silicon Laboratories Inc.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: Dow kaum bewegt -- SMI fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notiert, geht es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Der Dow tritt derweil auf der Stelle. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.