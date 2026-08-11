Silicon Laboratories Aktie 1058474 / US8269191024
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11.08.2026 16:02:20
NASDAQ Composite Index-Titel Silicon Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Silicon Laboratories von vor 5 Jahren abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Silicon Laboratories-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Am 11.08.2021 wurde das Silicon Laboratories-Papier an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 158.63 USD wert. Bei einem Silicon Laboratories-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 63.040 Silicon Laboratories-Aktien in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 13’769.78 USD, da sich der Wert eines Silicon Laboratories-Anteils am 10.08.2026 auf 218.43 USD belief. Die Steigerung von 10’000 USD zu 13’769.78 USD entspricht einer Performance von +37.70 Prozent.
Alle Silicon Laboratories-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7.23 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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